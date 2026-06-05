اشتعلت المنافسة على إحدى اللوحات المعدنية المميزة المعروضة عبر بوابة مرور مصر الإلكترونية، بعدما وصل سعر لوحة السيارة التي تحمل الرقم "د ب ى 888" إلى 850 ألف جنيه، وسط مشاركة 3 مزايدين حتى الآن.

بوابة مرور مصر الإلكترونية

وتعد اللوحات المميزة من أكثر الخدمات التي تحظى بإقبال من الراغبين في اقتناء أرقام وحروف فريدة لسياراتهم، حيث تتيح بوابة مرور مصر الإلكترونية للمواطنين الدخول في مزادات علنية للحصول على لوحات معدنية مميزة.

ومن المقرر أن تستمر المزايدة على اللوحة حتى يوم الأحد 7 يونيو الجاري، مع إمكانية ارتفاع قيمتها خلال الساعات الأخيرة من المزاد، خاصة مع تزايد الاهتمام باللوحات ذات الأرقام المميزة.

وتوفر البوابة الإلكترونية خدمة تصميم واختيار اللوحات المميزة، من خلال التقدم بطلب عبر الموقع، ثم إدراج اللوحة المطلوبة ضمن المزادات المتاحة، على أن يتم سداد قيمتها في حالة الفوز بالمزاد إلكترونيًا أو من خلال البنوك المعتمدة.

ويترقب المتابعون ما ستسفر عنه الساعات الأخيرة من المزايدة، في ظل اقتراب سعر اللوحة من حاجز المليون جنيه.