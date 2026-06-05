إعلان

"دبى 888" تقترب من المليون.. منافسة شرسة على لوحة سيارة مميزة

كتب : صابر المحلاوي

07:23 م 05/06/2026

منافسة شرسة على لوحة سيارة مميزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اشتعلت المنافسة على إحدى اللوحات المعدنية المميزة المعروضة عبر بوابة مرور مصر الإلكترونية، بعدما وصل سعر لوحة السيارة التي تحمل الرقم "د ب ى 888" إلى 850 ألف جنيه، وسط مشاركة 3 مزايدين حتى الآن.

بوابة مرور مصر الإلكترونية

وتعد اللوحات المميزة من أكثر الخدمات التي تحظى بإقبال من الراغبين في اقتناء أرقام وحروف فريدة لسياراتهم، حيث تتيح بوابة مرور مصر الإلكترونية للمواطنين الدخول في مزادات علنية للحصول على لوحات معدنية مميزة.

ومن المقرر أن تستمر المزايدة على اللوحة حتى يوم الأحد 7 يونيو الجاري، مع إمكانية ارتفاع قيمتها خلال الساعات الأخيرة من المزاد، خاصة مع تزايد الاهتمام باللوحات ذات الأرقام المميزة.

وتوفر البوابة الإلكترونية خدمة تصميم واختيار اللوحات المميزة، من خلال التقدم بطلب عبر الموقع، ثم إدراج اللوحة المطلوبة ضمن المزادات المتاحة، على أن يتم سداد قيمتها في حالة الفوز بالمزاد إلكترونيًا أو من خلال البنوك المعتمدة.

ويترقب المتابعون ما ستسفر عنه الساعات الأخيرة من المزايدة، في ظل اقتراب سعر اللوحة من حاجز المليون جنيه.

903

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لوحات السيارات اللوحات المميزة مرور مصر

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

غلق جزئي لطريق جمال عبد الناصر بالإسكندرية.. وتحويلات مرورية مؤقتة (صور)
أخبار المحافظات

غلق جزئي لطريق جمال عبد الناصر بالإسكندرية.. وتحويلات مرورية مؤقتة (صور)
بالصور.. "الكفن" ينهي 5 سنوات من النزاع بين عائلتين في أسيوط
أخبار المحافظات

بالصور.. "الكفن" ينهي 5 سنوات من النزاع بين عائلتين في أسيوط
4 ظواهر فلكية ستزين سماء النصف الثاني من عام 2026
علاقات

4 ظواهر فلكية ستزين سماء النصف الثاني من عام 2026
"مصاصة" كادت تنهي حياته.. كيف نجح فريق طبي في إنقاذ حياة طفل بالشرقية؟
أخبار المحافظات

"مصاصة" كادت تنهي حياته.. كيف نجح فريق طبي في إنقاذ حياة طفل بالشرقية؟
وزيرة التنمية تعنف رئيس مدينة رأس غارب لضعف المتابعة.. وتحيل مسؤولين للتحقيق
أخبار مصر

وزيرة التنمية تعنف رئيس مدينة رأس غارب لضعف المتابعة.. وتحيل مسؤولين للتحقيق

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية تعنف رئيس مدينة رأس غارب لضعف المتابعة.. وتحيل مسؤولين للتحقيق
30 ساعة من النيران على متن "جيرالد آر فورد".. طاقم الحاملة يفند الرواية الأمريكية: ظننا أننا سنفقد السفينة
منتخب مصر يختار حارسه الأساسي في ودية البرازيل.. تفاصيل