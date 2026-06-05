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الأمم المتحدة تطلب 331.5 مليون دولار إضافية لدعم المتضررين في لبنان

كتب : مصراوي

10:23 م 05/06/2026

لبنان

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أطلقت الأمم المتحدة نداءً تمويلياً جديداً بقيمة 331.5 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في لبنان، ما يرفع إجمالي التمويل المطلوب حتى أغسطس المقبل إلى 639.9 مليون دولار، في ظل استمرار تداعيات المواجهات بين حزب الله وإسرائيل.
وقال المنسق الإنساني للأمم المتحدة في لبنان، عمران رضا، إن الاحتياجات الإنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم، مؤكداً أن جهود الإغاثة لم تنته بعد وأن توفير التمويل بات ضرورة ملحة لمساعدة نحو 1.4 مليون شخص متضرر من الأزمة.

وأوضح رضا، من بيروت، أن الدمار الذي خلفته الغارات الجوية والهجمات بالطائرات المسيرة والقصف كان صادماً، مشيراً إلى تعرض مستشفيات وعيادات ومبانٍ حكومية ومنشآت للمياه ومدارس وأراضٍ زراعية لأضرار جسيمة، فيما تحولت بعض المدارس إلى مراكز لإيواء النازحين.

وبحسب الأمم المتحدة، أسفر التصعيد الأخير عن مقتل أكثر من 3500 شخص وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، فيما لا يزال قرابة مليون شخص نازحين عن منازلهم. كما أشار رضا إلى أن العاملين في القطاع الصحي وفرق الإسعاف يواجهون مخاطر كبيرة، بينما تحولت أحياء كاملة إلى أنقاض.

وأكد المسؤول الأممي أن أوامر الإخلاء المتكررة واستمرار حركة النزوح تجعل من الصعب تحديد أماكن وجود السكان وتقديم المساعدات لهم، محذراً من تفاقم أوضاع الأسر التي تعاني من النزوح المتكرر ونقص المأوى وعدم اليقين بشأن إمكانية العودة إلى منازلها.
من جانبه، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن المتضررين يستنزفون قدراتهم على التكيف بسرعة، بينما تتعرض الخدمات الأساسية لضغوط متزايدة.
وأشار عمران رضا إلى أن نحو 28 ألف شخص ما زالوا يقيمون خلف الخط العسكري الذي أعلنت إسرائيل إقامته من جانب واحد، متوقعاً أن يتجاوز عدد غير القادرين على العودة إلى قراهم 200 ألف شخص بسبب الدمار الواسع وانعدام الظروف الآمنة.

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لبنان المتضررين في لبنان جنوب لبنان الأمم المتحدة

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