يواصل نور نجل الفنان الراحل هشام سليم الكشف عن المزيد من التفاصيل الخاصة بتحوله الجنسي وقراره بالتحول من فتاة إلى شاب.

نشر نور مقطع فيديو جديد عبر حسابه على "انستجرام"، تحدث خلاله عن رحلته مع التحول الجنسي والصعوبات التي واجهته في البداية، وحديثه مع والده الراحل بشأن هذا القرار، وأوضح نور خلال حديثه أن كل ما يستطيع فعله لمساعدة من يفكرون في التحول الجنسي هو سرد قصته ورحلته الخاصة.

رحلة تحول نور هشام سليم الجنسي

وعن رحلته مع التحول الجنسي قال: "ناس كتير بتسألني هو انا متحول جنسيا ولا لأ، ده سؤال انا مقدرش أرد عليه كل واحد لازم يبص على نفسه ويقرر لنفسه هو ايه، اللي أقدر أقوله قصتي وانا صغير عملت ايه ومريت بايه وانتوا بقى تختاروا".

وتابع: "وأنا صغير مكنتش فاهم يعني ايه متحول جنسي أصلا بس فاكر وانا عندي 3 4 سنين كنت دايما قبل ما أنام اقفل عينيا وأقول لربنا يارب بكرة الصبح أصحى ولد، وأصحى متدمر عشان مفيش أي حاجة حصلت، وكانوا يلبسوني بيكيني كنت أقلعه وأقول انا مش بنت وانا عندي 5 سنين دخلت جبت مقص وقصيت شعري، أمي ساعتها عيطت وزعلت عشان كانت بتحب شعري أوي".

مكنتش مرتاح في لبس الفساتين

مضيفا: "وده كان بالنسبة لي اللي هو انتوا عاوزين شعري طويل انا مش عايز، وفاكر في يوم لقيت أمي طلعت فستان وبنطلون وكانت عايزاني ألبس الفستان، قولت لها مش هلبس الفستان وبعد شوية خرجت من الأوضة روحت اخدت قلم وقعدت اشخبط والله ما انا لابس الفستان، ولبست البنطلون كنت في مدرسة اسمها سان جوزيف في الغردقة، وكان البنات لازم تلبس جيب والولاد بنطلون، ولبست ساعتها البنطلون وروحت المدرسة واتضربت"

واستكمل: "وكانوا دايما يقولولي البسي فستان وطولي شعرك بس انا مكنتش مرتاح لكن حاولت ولبست فستان وطولت شعري والموضوع كان غريب، وكان باين اني بنت مسترجلة لما بلبس فستان، ولما كان عندي 19 سنة روحت إنجلترا وكانت اول مرة اسمع كلمة متحول جنسي، وقريت عن الموضوع ده وحسيت أول مرة وانا بقرا ان ده هو أنا والموضوع كان صعب على أبويا وهبوظ سمعة العيلة، ولما رجعت جالي اكتئاب جامد وسيبت الجامعة ورجعت مصر وابويا كان يقولي هو في ايه؟ اقوله مفيش أي حاجة مكنتش عارف أكمل هناك".

نور يعترف لوالده بقرار تحوله إلى ولد

واختتم حديثه قائلا: "ولحد ما في يوم كنت كل ما اروح على اوضته واخبط على الباب مخبطتش وارجع اوضتي، لحد في يوم كنت قاعد في الاوضة قولت لنفسي انت هتخش عليه الاوضة وتقوله بابا انا عاوزك في حاجة، لحد ما في مرة عملت كدة وقلت له بابا انا راجل، قالي انا عارف وابتديت اعيط وقلت له انا اسف مش عارف اعمل ايه، قالي انت محتاج مني ايه؟، قالي انا عارف من وانت صغير وخلاص الموضوع خلص على كده وقلت لأهلي وقلت لأصحابي، وطبعا الموضوع بيبقى صعب جدا لو انت لوحدك ومش سهل طبعا ان حد يمر بحاجة زي كدة ومعندوش أي حد حواليه يقدر يتكلم معاه، وفي ناس عندها الإحساس ده ومش عارفة تعمل ايه في نفسها، مش فاهمة أصلا ان في حاجة كدة وده اللي انا عشته 19 سنة، وانتوا كأصحاب كأهل لو تعرفوا حد متحول جنسي ادوا له مساحة انه يتكلم".

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