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أنشيلوتي يتحدث عن مباراة مصر والبرازيل الودية.. ويكشف موقف نيمار من المشاركة

كتب : يوسف محمد

09:07 م 05/06/2026
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تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن المباراة المرتقبة بين السيليساو ومنتخب مصر، يوم الأحد المقبل، في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب مصر نظيره البرازيلي يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في آخر التجارب الودية للمنتخبين قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

تصريحات أنشيلوتي عن مباراة البرازيل الودية أمام منتخب مصر

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية: "سيتم إجراء بعض الاختبارات للاعبين خلال مباراة مصر الودية، خاصة وأن المواجهات التالية ستكون أكثر صعوبة، وأرغب في اختبار لوكاس باكيتا وإيجور تياجو".

وأضاف: "اللاعب دوجلاس سانتوس سيبدأ أساسيا في مباراة مصر الودية في مركز الظهير الأيسر، فيما سيغيب ماجاليش عن المباراة بسبب الإرهاق البدني".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته: "نيمار سيخضع لفحص طبي في نهاية هذا الأسبوع لإعادة تقييم حالته، بسبب الإصابة التي يعاني منها في القدم، لكنه يقوم بمجهود كبير للعودة سريعا وإذا سارت الأمور بشكل طبيعي فسيشارك اللاعب في المران الجماعي بنهاية الأسبوع".

نتيجة مباراة مصر الماضية

وكان منتخب مصر تمكن من تحقيق الفوز في مباراته الودية الماضية أمام روسيا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "القاهرة الدولي".

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كارلو أنشيلوتي منتخب مصر مصر والبرازيل كأس العالم 2026

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