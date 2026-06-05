قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تحرز نجاحا عظيما مع إيران، مؤكدًا "أنه لن تمتلك سلاحا نوويا وهي ليست بموقع يمكنها من امتلاكه".

وأضاف ترامب، في تصريحات لصحيفة "ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، "أن الكثير من ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز وهو سبب عدم ارتفاع أسعار النفط إلى 300 دولار للبرميل".

وفي وقت سابق من اليوم، نفى مصدر إيران، ادعاء بعض وسائل الإعلام بأن طهران وافقت على نقل جزء من احتياطياتها من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة.

وأكد المصدر الإيراني، في تصريحات لوكالة أنباء "فارس"، أن القضايا المتعلقة بالملف النووي ليست مدرجة على جدول أعمال المفاوضات في هذه المرحلة.