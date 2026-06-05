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بين 60 و90 يومًا.. "أكسيوس" يكشف خلافات واشنطن وطهران بشأن مذكرة التفاهم

كتب : عبدالله محمود

10:38 م 05/06/2026

كوشنر وويتكوف

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أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، اجتمعا أمس الخميس، مع خبراء نوويين في المختبر الوطني بولاية تينيسي الأمريكية.
وقال مسؤولون أمريكيون، إن هناك خلافات لا تزال قائمة بين واشنطن وطهران بشأن عدد من تفاصيل مذكرة التفاهم، مشيرين إلى أن المفاوضات في مرحلتها النهائية، مع عدم وضوح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق.

وأوضح مسؤول أمريكي أن اجتماع ويتكوف وكوشنر مع الخبراء النوويين لا يعني بالضرورة أن الاتفاق سيحدث، لافتا إلى وجود خلاف بين الجانبين حول حجم وتوقيت الإفراج عن الأموال المجمدة.
وأكد مصدران أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب أن ينص الاتفاق على مهلة 60 يومًا لاستكمال خفض تخصيب اليورانيوم، بينما ترغب إيران في مهلة تمتد إلى 90 يومًا.
وفي المقابل، أشار مسؤول أمريكين إلى أن مشاركة ويتكوف وكوشنر مع خبراء نوويين تعكس أن المفاوضات في مرحلة جدية، موضحًا أن الفريق الأمريكي يضم أبرز الخبراء النوويين القادرين على التعامل تقنيًا مع أي اتفاق مع إيران.

ولفت مسؤولون أمريكيون إلى أن ويتكوف وكوشنر شاركا سابقًا في عملية استعادة اليورانيوم من فنزويلا، في حين شكلت واشنطن فريقًا يضم نحو 100 خبير نووي للمشاركة في المفاوضات.
وأضافت مصادر أن البيت الأبيض تلقى مؤشرات إيجابية من المفاوضين الإيرانيين، بينما تنتظر واشنطن الرد الرسمي الإيراني، معتبرة أن الخلافات المتبقية محدودة نسبيًا.
وأشارت المصادر إلى أن بعض الخبراء النوويين الذين التقاهم ويتكوف وكوشنر شاركوا في اجتماع سابق بسلطنة عمان.

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