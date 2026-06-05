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مطاردة وضرب في الشارع.. فحص فيديو اعتداء على فتاة متداول بالسوشيال

كتب : صابر المحلاوي

09:58 م 05/06/2026

فيديو تعدي شاب على فتاة بالشارع

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تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تعدي شاب على فتاة بأحد الشوارع، في واقعة أثارت حالة من الغضب بين المتابعين.

فيديو تعدي شاب على فتاة بالشارع بعد مشادة بسبب معاكسة

وبحسب ما تم تداوله، بدأت الواقعة بتعرض الفتاة لمعاكسة من أحد الشباب أثناء سيرها في الشارع، وعقب اعتراضها على سلوكه نشبت مشادة كلامية بينهما، تطورت لاحقًا إلى مطاردة من الشاب لها وتعديه عليها بالضرب، ما أسفر عن إصابتها بإصابات متفرقة بالجسم قبل أن يغادر المكان.

وأظهر الفيديو لحظات من الواقعة وسط وجود عدد من المارة الذين بدت عليهم حالة من الدهشة دون تدخل فوري.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص ملابسات الفيديو المتداول، والتأكد من صحته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت الواقعة.

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