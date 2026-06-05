أكد الإعلامي عمرو أديب، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي قد يصاحبه ضغوط وتضخم في الأشهر القليلة الأولى، قبل أن تستقر الأسواق وتنخفض الأسعار.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن السؤال الأهم الذي يشغل المواطنين هو: هل سيأخذون نفس الكمية من الزيت والسكر والرز بنفس السعر؟ لأن الفئات البسيطة تعيش على ميزانية دقيقة جدًا ولا تتحمل توافيق وتباديل كثيرة.

وأشار الإعلامي إلى أن الدولة عندما تتحدث عن الشخص الذي يتقاضى 24 ألف جنيه تراه متيسرًا، مطالبًا بأن يكون التركيز الأكبر على الفئات الكادحة وغير القادرة عند تطبيق نظام الدعم الجديد.

وتابع أن "وزارة التموين اختراع مصري فريد، معظم الدول بتعمل وزارة تموين وقت الحروب بس، إحنا من القلائل اللي عندنا النظام ده، وده حاجة عظيمة تفخر بيه الدولة المصرية".

وشدد عمرو أديب على ضرورة عدم التخلي عن الفئات البسيطة، مطالبًا رئيس الوزراء بوضع "موديل" واضح للتطبيق يشرح طريقة التنفيذ، والكميات، والأسعار، والسلع التي سيحصل عليها المواطنون.

وأكد أنه لا يطالب بإلغاء أو تأجيل تطبيق الدعم الجديد، لكنه يطالب بالتريث والمناقشة قبل التنفيذ، ودراسة الآثار الجانبية، وعمل نموذج تجريبي لمعرفة كيف سيتحرك النظام على أرض الواقع.