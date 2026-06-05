إعلان

أديب: التحول للدعم النقدي قد يسبب تضخمًا في الأشهر الأولى ثم تستقر الأسواق

كتب : حسن مرسي

10:35 م 05/06/2026

عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي قد يصاحبه ضغوط وتضخم في الأشهر القليلة الأولى، قبل أن تستقر الأسواق وتنخفض الأسعار.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن السؤال الأهم الذي يشغل المواطنين هو: هل سيأخذون نفس الكمية من الزيت والسكر والرز بنفس السعر؟ لأن الفئات البسيطة تعيش على ميزانية دقيقة جدًا ولا تتحمل توافيق وتباديل كثيرة.

وأشار الإعلامي إلى أن الدولة عندما تتحدث عن الشخص الذي يتقاضى 24 ألف جنيه تراه متيسرًا، مطالبًا بأن يكون التركيز الأكبر على الفئات الكادحة وغير القادرة عند تطبيق نظام الدعم الجديد.

وتابع أن "وزارة التموين اختراع مصري فريد، معظم الدول بتعمل وزارة تموين وقت الحروب بس، إحنا من القلائل اللي عندنا النظام ده، وده حاجة عظيمة تفخر بيه الدولة المصرية".

وشدد عمرو أديب على ضرورة عدم التخلي عن الفئات البسيطة، مطالبًا رئيس الوزراء بوضع "موديل" واضح للتطبيق يشرح طريقة التنفيذ، والكميات، والأسعار، والسلع التي سيحصل عليها المواطنون.

وأكد أنه لا يطالب بإلغاء أو تأجيل تطبيق الدعم الجديد، لكنه يطالب بالتريث والمناقشة قبل التنفيذ، ودراسة الآثار الجانبية، وعمل نموذج تجريبي لمعرفة كيف سيتحرك النظام على أرض الواقع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب التموين الدعم النقدي التضخم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

3 أشهر لحسم المصير.. تفاصيل اجتماع "الجيزة" غدًا بشأن سكان عقاري كفر طهرمس
أخبار مصر

3 أشهر لحسم المصير.. تفاصيل اجتماع "الجيزة" غدًا بشأن سكان عقاري كفر طهرمس
دفنوا في مقبرة جماعية.. وفاة 49 شخصا عطشا بعد تعطل شاحنتهم في صحراء النيجر
شئون عربية و دولية

دفنوا في مقبرة جماعية.. وفاة 49 شخصا عطشا بعد تعطل شاحنتهم في صحراء النيجر
هبط 85 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

هبط 85 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
25 صورة..نجوم الفن والإعلام وشخصيات عامة في حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة
زووم

25 صورة..نجوم الفن والإعلام وشخصيات عامة في حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة
"سيطرة لراقصي السامبا".. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام البرازيل قبل مباراة
رياضة محلية

"سيطرة لراقصي السامبا".. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام البرازيل قبل مباراة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية تعنف رئيس مدينة رأس غارب لضعف المتابعة.. وتحيل مسؤولين للتحقيق
30 ساعة من النيران على متن "جيرالد آر فورد".. طاقم الحاملة يفند الرواية الأمريكية: ظننا أننا سنفقد السفينة
3 أشهر لحسم المصير.. تفاصيل اجتماع "الجيزة" غدًا بشأن سكان عقاري كفر طهرمس