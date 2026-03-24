إعلان

أول تعليق من محامي فتاة الأتوبيس بعد الحكم ببراءة المتهم

كتب : أحمد عادل

03:06 م 24/03/2026

المتهم بالتحرش بفتاة الاتوبيس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف المحامي محمد حلمي، دفاع الفتاة المجني عليها في واقعة التحرش في أتوبيس نقل عام بمنطقة المقطم، عن إجراءاته القانونية بعد حكم محكمة أول درجة ببراءة المتهم.

وقال حلمي في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الحكم أول درجة، وسوف يتقدم باستئناف على براءة الشاب المتهم.

وكانت محكمة جنح المقطم، اليوم الثلاثاء، قضت ببراءة الشاب المتهم بالتحرش بفتاة تدعى "م. ش"، داخل أتوبيس نقل العام، ورفضت الدعوى المدنية.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن الشاكية تعمل موظفة بإحدى الشركات، وأقرت بتعرضها للتحرش اللفظي والملاحقة أثناء خروجها من مقر عملها بدائرة قسم شرطة المقطم، قبل أن يستقل المتهم ذات أتوبيس النقل العام الذي كانت تستقله.

وأضافت الشاكية أنها قامت بتصوير الواقعة باستخدام هاتفها المحمول، ونشرها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي طلبًا للنجدة، الأمر الذي ساهم في سرعة كشف ملابسات الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المتهم، ما أسفر عن تحديد هويته وضبطه، وتبين أنه عامل ومقيم بمحافظة الدقهلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله قبل عرضه على جهات التحقيق المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

مشكلة الملايين.. لماذا نشعر بالنعاس بعد الأكل؟
نصائح طبية

مشكلة الملايين.. لماذا نشعر بالنعاس بعد الأكل؟
"مذبحة كرموز".. ننشر تفاصيل المعاينة وأقوال الشهود
أخبار المحافظات

"مذبحة كرموز".. ننشر تفاصيل المعاينة وأقوال الشهود
سي بي إس: إيران تتلقى مقترحات أمريكية عبر وسطاء تمهيدًا لمحادثات محتملة
شئون عربية و دولية

سي بي إس: إيران تتلقى مقترحات أمريكية عبر وسطاء تمهيدًا لمحادثات محتملة
قرار عاجل من رابطة الأندية بتعديل مواعيد مباريات مجموعة التتويج
رياضة محلية

قرار عاجل من رابطة الأندية بتعديل مواعيد مباريات مجموعة التتويج
يطاردهما "المرشد الميت".. هل تكتب حرب إيران نهاية ترامب ونتنياهو؟
شئون عربية و دولية

يطاردهما "المرشد الميت".. هل تكتب حرب إيران نهاية ترامب ونتنياهو؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً.. تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد غدًا بسبب الطقس السيئ
موعد عيد الأضحى المبارك 2026- اضغط للتفاصيل
حالة الطقس.. الأرصاد: موجة طقس قوية تبدأ خلال ساعات- اضغط للتفاصيل
صور- طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"