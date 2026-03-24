كشف المحامي محمد حلمي، دفاع الفتاة المجني عليها في واقعة التحرش في أتوبيس نقل عام بمنطقة المقطم، عن إجراءاته القانونية بعد حكم محكمة أول درجة ببراءة المتهم.

وقال حلمي في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الحكم أول درجة، وسوف يتقدم باستئناف على براءة الشاب المتهم.

وكانت محكمة جنح المقطم، اليوم الثلاثاء، قضت ببراءة الشاب المتهم بالتحرش بفتاة تدعى "م. ش"، داخل أتوبيس نقل العام، ورفضت الدعوى المدنية.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن الشاكية تعمل موظفة بإحدى الشركات، وأقرت بتعرضها للتحرش اللفظي والملاحقة أثناء خروجها من مقر عملها بدائرة قسم شرطة المقطم، قبل أن يستقل المتهم ذات أتوبيس النقل العام الذي كانت تستقله.

وأضافت الشاكية أنها قامت بتصوير الواقعة باستخدام هاتفها المحمول، ونشرها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي طلبًا للنجدة، الأمر الذي ساهم في سرعة كشف ملابسات الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المتهم، ما أسفر عن تحديد هويته وضبطه، وتبين أنه عامل ومقيم بمحافظة الدقهلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله قبل عرضه على جهات التحقيق المختصة.

