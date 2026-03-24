براءة الشاب المتهم بالتحرش بفتاة أتوبيس المقطم

كتب : أحمد عادل

02:34 م 24/03/2026 تعديل في 02:34 م

المتهم بالتحرش بفتاة أتوبيس المقطم

برأت محكمة جنح المقطم، اليوم الثلاثاء، الشاب المتهم بالتحرش بفتاة تدعى "م. ش"، داخل اتوبيس نقل العام، ورفض الدعوى المدنية.

وخلال الجلسة، استمعت محكمة جنح المقطم لمرافعة محامي المجني عليها، والذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم في اتهامه بالتحرش اللفظي بموكلته.

براءة الشاب المتهم بالتحرش بفتاة أتوبيس المقطم

وكشفت تحريات رجال المباحث أن الشاكية تعمل موظفة بإحدى الشركات، وأقرت بتعرضها للتحرش اللفظي والملاحقة أثناء خروجها من مقر عملها بدائرة قسم شرطة المقطم، قبل أن يستقل المتهم ذات أتوبيس النقل العام الذي كانت تستقله.

وأضافت الشاكية أنها قامت بتصوير الواقعة باستخدام هاتفها المحمول، ونشرها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي طلبًا للنجدة، الأمر الذي ساهم في سرعة كشف ملابسات الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المتهم، ما أسفر عن تحديد هويته وضبطه، وتبين أنه عامل ومقيم بمحافظة الدقهلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، قبل عرضه على جهات التحقيق المختصة.

