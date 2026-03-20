

نظمت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، احتفالات عيد الفطر المبارك داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، في مشهد يعكس تطبيق السياسة العقابية الحديثة القائمة على إعادة التأهيل ودمج النزلاء في المجتمع.

أقامت الوزارة شعائر صلاة عيد الفطر داخل المراكز، بحضور قيادات قطاع الحماية المجتمعية، إلى جانب عدد من علماء الأزهر الشريف ورجال الدين المسيحي، الذين شاركوا النزلاء الاحتفال وقدموا التهنئة بهذه المناسبة.

وشهدت أجواء الاحتفال توزيع كحك العيد، من إنتاج مراكز الإصلاح والتأهيل، على جميع النزلاء، في إطار إدخال البهجة وتعزيز الجوانب الإنسانية داخل تلك المؤسسات.

وعلى صعيد متصل، نفذت الجهات المختصة قرار السيد رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الفطر لعام 2026.

وعقد قطاع الحماية المجتمعية لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، حيث انتهت أعمالها إلى انطباق شروط العفو على 1431 نزيلاً، تمهيدًا للإفراج عنهم، عقب خضوعهم لبرامج إصلاح وتأهيل وفق أحدث النظم.

وأعرب أهالي المفرج عنهم عن سعادتهم بالتغير الإيجابي في سلوكيات ذويهم، موجهين الشكر للسيد رئيس الجمهورية على منحهم فرصة جديدة للاندماج داخل المجتمع.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل آليات الإفراج عن المؤهلين للعودة إلى الحياة الطبيعية.