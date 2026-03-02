كتب- أحمد الخطيب:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 80 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 2-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4953 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6368 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7430 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8491 جنيهًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 59440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 84910 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 264070 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 424550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.32% إلى نحو 5295 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.