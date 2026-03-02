إعلان

سرقة بالإكراه في الطريق العام ..السجن 5 سنوات لـ"عامل بولاق"

كتب : رمضان يونس

06:44 م 02/03/2026 تعديل في 06:49 م

المستشار حسين فاضل هيئة الدائرة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية على خليفة اتهامه باستعراض القوة ضد طليقته و سرقتها عن طريق الإكراه بالطريق العام ببولاق الدكرور بالجيزة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار حسين فاضل عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمرو أحمدشلبي، وعبد الحكيم عبد الحفيظ وسكرتارية خالد شعبان وإيهاب سمير.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 14619 لسنة 2025 بولاق الدكرور، والمُقيدة برقم 7530 لسنة 2025، أن "ع.س"، استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليهن "ن.م"، و"إ ح"، بقصد ترويعهن وتخويفهن وإلحاق أذى مادي بهما وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوسهن لتعرض حياتهن للخطر وذلك في اليوم الأول من أغسطس 2025 بدائرة بولاق بالجيزة.

وتابعت النيابة وقق أوراق الدعوى، أن المتهم سرق "ن. م" و"إ.ح"، عن طريق الإكراه الواقع عليهن بالطريق العام ليلاً بأن أشهر سلاحا أبيض "مطواة"،في وجه الأولى مهددا إياها، مما بث الرعب في نفسيهما وشل قدرتهما على مقاومته فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على أموالهن المبلغ المالي ولاذ بالفرار.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليها"ن.م"، والتي شهدت أنها حال سيرها بالطريق العالم رفقة"ا.ح"، ليلا فوجئت بالمتهم مستقلا دراجة نارية وحاول التضييق عليها ولما حاولت نهره فحدثت بينهما مشادة كلامية. على أثرها اصطدم بسيارتها وقام بتكسير زجاجها مُحدثا ما ثبت بها من تلفيات، و أشهر بوجهها "مطواة" وقام بفتح باب سيارتها الخلفي وتمكن من سرقة مبلغ مالي ولاذ بالفرار.

وأحال المستشار أسامة أبو الخير المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي ادانته بالسجن المشدد 5 سنوات.

