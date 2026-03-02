إعلان

اشتروا عقارات وأراضي.. ضبط عنصرين جنائيين لغسلهما 190 مليون جنيه من تجارة أسلحة

كتب : علاء عمران

12:30 م 02/03/2026

ضبط تعبيرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عنصرين جنائيين مقيمين بمحافظة قنا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر أنشطة تجارية وعقارية، بما في ذلك شراء الأراضي الزراعية والسيارات.

وقدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 190 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهمين وملاحقتهم قضائيًا وفق القانون.

وأكدت الوزارة استمرار الحملات الأمنية لمكافحة غسل الأموال وكافة أشكال النشاط الإجرامي، وحماية السوق المصري والمجتمع.

ضبط عنصرين جنائيين وزارة الداخلية تجارة أسلحة

