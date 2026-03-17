الداخلية تكشف تفاصيل الاستيلاء على خام بترولي وبيعه بالسوق السوداء بالدقهلية

كتب : صابر المحلاوي

12:14 م 17/03/2026

وزارة الداخلية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط عناصر تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص، من بينهم خفير يعمل بإحدى شركات البترول، لقيامهم بسرقة خط زيت تابع للشركة في جنوب سيناء.

سرقة خط زيت شركة بترول في جنوب سيناء

وتلقى قسم شرطة طور سيناء بلاغًا من مسئول بالشركة بوجود ثقب في خط الزيت الخام وتركيب ماسورة لسحب الزيت منه.

وأكدت التحريات قيام المتهمين باستخدام سيارة نقل "فنطاس" لنقل الزيت إلى مستودع بترولي في دائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية بهدف بيعه في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة للتحقيق.

تنظيم الاتصالات يكشف حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%
تنظيم الاتصالات يكشف حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%
عبدالناصر زيدان يوثق لحظات إيمانية بصحبة الخطيب وزاهر في الحرم
عبدالناصر زيدان يوثق لحظات إيمانية بصحبة الخطيب وزاهر في الحرم
%15 زيادة في الحد الأدنى للأجور.. والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا
%15 زيادة في الحد الأدنى للأجور.. والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا
المواد الغذائية: شركة "أرما" ترفع أسعار زيت وسمن كريستال بالأسواق
المواد الغذائية: شركة "أرما" ترفع أسعار زيت وسمن كريستال بالأسواق
وزير الدفاع يلتقي مقاتلي القوات الجوية ويشاركهم الإفطار
وزير الدفاع يلتقي مقاتلي القوات الجوية ويشاركهم الإفطار

