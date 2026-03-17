نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط عناصر تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص، من بينهم خفير يعمل بإحدى شركات البترول، لقيامهم بسرقة خط زيت تابع للشركة في جنوب سيناء.

سرقة خط زيت شركة بترول في جنوب سيناء

وتلقى قسم شرطة طور سيناء بلاغًا من مسئول بالشركة بوجود ثقب في خط الزيت الخام وتركيب ماسورة لسحب الزيت منه.

وأكدت التحريات قيام المتهمين باستخدام سيارة نقل "فنطاس" لنقل الزيت إلى مستودع بترولي في دائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية بهدف بيعه في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة للتحقيق.