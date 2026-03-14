ضبط سائق نشر فيديو مضلل عن تعاطي مخدرات بطريق عام

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله القائم على نشره قيام عدد من الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة بأحد الطرق العامة في محافظة الإسماعيلية.

وبالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، حيث أكدت التحريات عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، وأن تواجدهم بالطريق المشار إليه بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية كان لتناول وجبة طعام فقط.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه سائق ومقيم بدائرة القسم. وبمواجهته أقر باختلاق الواقعة ونشر المقطع عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.