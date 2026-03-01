إعلان

خلاف على الجيرة يتحول لمشاجرة بالسكاكين في حلوان

كتب : علاء عمران

03:53 م 01/03/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعرض أحد الأشخاص للتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض بمنطقة حلوان بالقاهرة، موضحة تفاصيل الواقعة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا من الأهالي بحدوث مشاجرة بين مالك محل – أصيب بجروح قطعية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج – ومالك محل مجاور له مع نجله، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وأوضحت التحقيقات أن الطرفين تعدوا على بعضهم بالضرب باستخدام سلاح أبيض نتيجة خلافات حول الجيرة، مما أدى إلى الإصابات المشار إليها. وبمواجهتهم أقروا بما حدث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

