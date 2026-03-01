وزير الخارجية الإيراني: سيتم اختيار مرشد أعلى جديد خلال "يوم أو يومين"

أ ب

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه سيتم اختيار مرشد أعلى جديد خلال يوم أو يومين.

وأفاد عراقجي إن عملية اغتيال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، ستجعل المواجهة أكثر تعقيدًا وخطورة، مضيفًا أن اغتيال خامنئي عمل خطير جدًا وغير مسبوق وانتهاك سافر للقانون الدولي.

وأكد عراقجي أنه لا يرى أي حدود لدفاع إيران عن نفسها، مضيفًا: "لا قيود ولا حدود أمامنا في الدفاع عن أنفسنا".

كما شدد على أن علاقات بلاده جيدة مع الدول في الجانب الآخر من الخليج ولا توجد مشاكل لديهم مع إيران، مشددًا: "لا نهاجم جيراننا في دول الخليج بل نهاجم الوجود الأمريكي في هذه الدول".

يذكر أن التلفزيون الإيراني قد أعلن رسميًا اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي في غارة إسرائيلية على مقر إقامته بطهران السبت، بعد هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة.