بسبب رؤية طفله.. الداخلية تكشف مشاجرة مهندس وطليقته وشقيقها بالبحيرة

كتب : علاء عمران

03:02 م 01/03/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن تعدي أحد الأشخاص على آخر بإحدى الحدائق بالبحيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إنه بتاريخ 27 الجاري، تلقى قسم شرطة دمنهور بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرف أول (مهندس – مقيم بكفر الشيخ) وطرف ثان (طليقة الطرف الأول وشقيقها – مقيمان بدائرة القسم)، إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة أثناء قيام الطرف الأول برؤية طفله، حيث تبادلوا خلالها التعدي بالسب، وقيام شقيق طليقة الأول بالتعدي عليه بالضرب.

تمكن ضباط الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأبدوا رغبتهم في التصالح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

