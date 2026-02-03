في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو

شهدت خدمات المرور المصرية نقلة نوعية كبيرة بعد إطلاق منظومة ميكنة حديثة تتيح للمواطن استخراج رخص القيادة المحلية والدولية بسهولة وسرعة، دون الحاجة للانتظار في طوابير طويلة أو مراجعة الإدارات المختلفة.

وأوضح اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، في تصريحات تلفزيونية، أن المنظومة الجديدة تعتمد على بنية تحتية متطورة تشمل ماكينات في المولات والمطارات، مرتبطة مباشرة بإدارة نظم معلومات المرور، لتسريع إصدار الرخص والتحقق من بياناتها خلال ثوانٍ معدودة.

وأكد أن المواطن يمكنه الآن تجديد رخصة القيادة من أي محافظة، سواء كانت رخصة المركبة الملاكي أو الرخصة الدولية، دون الحاجة للتنقل بين إدارات المرور أو المباحث، مع إمكانية دفع الرسوم إلكترونيًا والانتهاء من كافة الإجراءات في دقائق.

وأشار إلى أن الفحص الطبي أصبح أيضًا سلسًا، إذ يتم تحديد موعد الفحص مرة كل ثلاث سنوات دون الحاجة لإجراءات إضافية، بينما تتيح الماكينات معرفة حالة الرخصة (سارية، منتهية، موقوفة) فور إدخال الرقم القومي والرقم السري OTP.

وأضاف أن التجربة تم تطبيقها بالفعل في القاهرة والإسكندرية، مع خطط لتعميمها على باقي محافظات الجمهورية، بما يخفف الضغط على المواطنين ويقلل الكثافة المرورية، ويوفر الوقت والجهد في إنجاز الخدمات الحكومية.

وأكد اللواء قريطم أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية شاملة لوزارة الداخلية لتقديم خدمات متقدمة للمواطنين، بجانب دورها الأساسي في حفظ الأمن، مشددًا على أن الخدمة الجديدة أنيقة وسريعة وتوفر قيمة حقيقية للمواطن لما يدفعه من رسوم، وتعد نموذجًا للتطور الرقمي في مصر.

