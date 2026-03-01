مقتل شخص وإصابة 20 آخرين في الكويت في أحدث هجوم من إيران

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين في هجمات جديدة شنتها إيران.

وأكدت الوزارة أن جميع الضحايا ليسوا مواطنين كويتيين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية في آخر حصيلة للضحايا.

فيما أصيب 12 شخصاً في الكويت جراء هجمات سابقة يوم السبت.

ومن جانبه أعلن الجيش الكويتي اليوم الأحد أنه دمر عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي أُطلقت على الدولة الخليجية "منذ بداية العدوان الإيراني".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، سعود عبد العزيز العطوان، في بيان: "تم رصد ما مجموعه (97) صاروخاً باليستياً إيرانياً أُطلق باتجاه دولة الكويت، إلى جانب (283) طائرة مسيرة"، معترفاً بأن سقوط الحطام على المنشآت أدى إلى "أضرار مادية طفيفة".