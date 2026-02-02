إعلان

التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

كتب : علاء عمران

03:52 م 02/02/2026

مديرية أمن القاهرة

كتب- علاء عمران:

تباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيق مع الفنان "م.ح"، على خلفية اتهام سيدة له بالتحرش بها أثناء تواجدهما بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وطلبت النيابة من الأجهزة الأمنية سرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما استدعت مقدمة البلاغ لسؤالها بشأن تفاصيلها، وأمرت بجمع كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الفندق محل الواقعة، وتفريغها وإعداد تقرير فني عنها، إلى جانب فحص هاتف المشكو في حقه للتأكد من وجود أي محادثات بينه وبين الشاكية.

وكان قد ورد بلاغ إلى مديرية أمن القاهرة يفيد اتهام الفنان "م.ح" بالتحرش بسيدة، حيث ذكرت مقدمة البلاغ أنه تحرش بها أثناء تواجدهما بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وخلال التحقيقات، قال الفنان أمام رجال المباحث إنه تعرف على الفتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإنه التقى بها داخل غرفتها بالفندق قبل نحو شهر، بدعوى وجود علاقة عمل تجمع بينهما.

فنان شهير النيابة العامة التحرش قسم شرطة بولاق أبو العلا مديرية أمن القاهرة

