السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيادة امتدت لعدة ساعات إلى الإمارات

كتب- محمد أبو بكر:

05:29 م 09/02/2026

السيسي يعود إلى أرض الوطن

عاد الرئيس السيسي، إلى أرض الوطن بعد زيارة أخوية امتدت لعدة ساعات إلى دولة الإمارات الشقيقة، التقى خلالها الشيخ محمد بن زايد.

جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل، أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المُتحدة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس والشيخ محمد بن زايد قد قاما بجولة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، اطلع خلالها الرئيس على مرافق الجامعة وأقسامها ومنظومة برامجها الأكاديمية وابتكاراتها النوعية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتي تسهم في دعم مستهدفات دولة الإمارات في هذا المجال.

وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الزعيمين عقدا لقاءً ثنائياً على غداء عمل، أعرب خلاله الرئيس عن امتنانه لكرم الضيافة وحُسن الاستقبال، مُشيداً بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من مستوى غير مسبوق من التنسيق والتشاور والتعاون في مختلف المجالات، وبالأخص في مجالي التجارة والاستثمار.

وأكد الرئيس في هذا الصدد على انفتاح مصر على تلقي المزيد من الاستثمارات الإماراتية، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تُمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي. من جانبه، رحب سمو الشيخ محمد بن زايد بالسيد الرئيس في بلده الثاني دولة الإمارات، مُؤكداً خصوصية العلاقات التي تجمع البلدين، وحرص دولة الإمارات العربية المُتحدة على دفع العلاقات الثنائية مع مصر إلى آفاق أرحب، بما في ذلك في مجالي التجارة والاستثمار.

