القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس في البساتين

كتب : علاء عمران

02:53 م 09/02/2026

المتهم

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الاثنين، القبض على شاب متهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام بمنطقة البساتين.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت فيه فتاة واقعة تحرش بها شخص أثناء استقلالها الأتوبيس، ما أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

ونجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالاشتراك مع مباحث القاهرة في تحديد خط سير الأتوبيس، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمحطات التوقف، ما أسفر عن التوصل إلى هوية المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

