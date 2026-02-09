كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالاصطدام بطفلين بأسيوط.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجاري، ورد بلاغ لمركز شرطة أسيوط بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول (قائد سيارة "ملاكي") وطرف ثانٍ (قائد "سيارة ميكروباص" الظاهرة بمقطع الفيديو - لا يحمل رخصة قيادة)، مقيمين بدائرة المركز، لخلافات على أولوية المرور، قاما على إثرها بتبادل التعدي بالسب. وأثناء محاولة الطرف الثاني المغادرة بالسيارة "الميكروباص"، اصطدم بطفلين حال عبورهما الطريق، وتم نقلهما إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وخروجهما عقب ذلك.

تمكن الأمن من تحديد وضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وبسؤال والد الطفلين اتهم قائد السيارة "الميكروباص" بالاصطدام بنجليه وإحداث إصابتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

