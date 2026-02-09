شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، المعينين بالقرار الجمهوري رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٦، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي، الأمين العام المساعد، والمستشار محمد سمير، مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار محمد صلاح، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، إضافةً إلى المستشارين أعضاء الأمانة العامة، ومركز الإعلام، ووحدة العلاقات العامة والمراسم، وفقًا لما صرح به المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.

وكان في استقبالهم عدد من المستشارين مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة.

وخلال مراسم أداء اليمين القانونية، وجه المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإصداره القرار الجمهوري رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٦، ورحب كذلك بالمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشارين مساعدي وزير العدل، مهنئًا معاوني النيابة الإدارية الجدد على التحاقهم بمحراب العدالة والانضمام إلى النيابة الإدارية.

وأكد المستشار محمد الشناوي أن وقوفهم اليوم لأداء اليمين يمثل عهدًا وميثاقًا بينهم وبين الله، وبينهم وبين الوطن، موصيًا إياهم بالالتزام بالحق، وجعل العدل ميزانهم، والضمير المهني رقيبهم، وأداء رسالتهم السامية بتجرد كامل، دون أن يوجههم إلا أحكام القانون وصوت العدالة.

كما ألقى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، كلمته، مرحبًا فيها بالمستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومهنئًا معاوني النيابة الإدارية الجدد على التحاقهم بهيئة قضائية عريقة، وطالبهم بالتمسك بالتقاليد القضائية، وأن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة السامية، وحماية المال العام ومكافحة الفساد.

وأكد على ضرورة المواظبة على طلب العلم، والاستمرار في تحصيل المعارف في شتى المجالات، وبالأخص في مجال القانون، لضمان الإلمام المستمر بأحدث المستجدات، وتعزيز قدراتهم البحثية والفكرية، بما يسهم في تطوير أدائهم المهني وحمل أمانة الدعوى التأديبية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم المقدسة في مكافحة الفساد لإعلاء كلمة الحق وسيادة القانون.