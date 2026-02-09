إعلان

فيديو لفتاة تتهم شابا بالتحرش داخل أتوبيس وسط صمت الركاب يثير الجدل

كتب : أحمد عادل

02:10 ص 09/02/2026 تعديل في 09:59 ص
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    Screenshot 2026-02-09 015851_1_11zon
  • عرض 11 صورة
    Screenshot 2026-02-09 015740_3_11zon
  • عرض 11 صورة
    Screenshot 2026-02-09 015814_2_11zon
  • عرض 11 صورة
    Screenshot 2026-02-09 015607_5_11zon
  • عرض 11 صورة
    Screenshot 2026-02-09 015522_6_11zon
  • عرض 11 صورة
    Screenshot 2026-02-09 015708_4_11zon
  • عرض 11 صورة
    125f5e3f-d0fe-403b-9238-cf1836bbd020_7_11zon
  • عرض 11 صورة
    d2b70594-8a68-459d-a241-41b0a1439ca1_10_11zon
  • عرض 11 صورة
    b70e1a5b-32b8-4cfd-92f6-aecfdb91bc30_8_11zon
  • عرض 11 صورة
    04516ea4-c84a-459c-acc9-419e0fe1ec68_9_11zon

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله فتاة تتهم شابا بالتحرش بها داخل أتوبيس نقل عام، حالةً من الجدل الواسع خلال الساعات الأخيرة.

ونشرت الفتاة، وتُدعى "مريم"، مقاطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهي تستنجد بالركاب الذين تعاملوا بسلبية مع استغاثتها. وظهرت الفتاة خلال الفيديو وهي تقول: "والله لأصوّرك.. بصّ للكاميرا يا متحرش يا حرامي".

وحاول الشاب منعها من التصوير، مبررًا تصرفه بقوله: "بصي اللبس اللي أنتي لابساه".

وفي سياق متصل، تقوم الأجهزة الأمنية حاليًا بفحص مقطع الفيديو للوقوف على ملابساته، وتحديد أطرافه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فتاة تزعم تعرضها للتحرش أتوبيس نقل عام تحرش فيديو يثير الجدل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
أخبار البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
شيري أريزو 5 ونيسان صني.. مقارنة بين أرخص سيارتين تجميع محلي 2026
أخبار السيارات

شيري أريزو 5 ونيسان صني.. مقارنة بين أرخص سيارتين تجميع محلي 2026
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة
أخبار مصر

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة
حدث بالفن | إيقاف مطربة وتعرض والد فنان لوعكة وفنانة ترتبط برجل متزوج
زووم

حدث بالفن | إيقاف مطربة وتعرض والد فنان لوعكة وفنانة ترتبط برجل متزوج
فيديو لفتاة تتهم شابا بالتحرش داخل أتوبيس وسط صمت الركاب يثير الجدل
حوادث وقضايا

فيديو لفتاة تتهم شابا بالتحرش داخل أتوبيس وسط صمت الركاب يثير الجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان