فيديو لفتاة تتهم شابا بالتحرش داخل أتوبيس وسط صمت الركاب يثير الجدل

أثار مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله فتاة تتهم شابا بالتحرش بها داخل أتوبيس نقل عام، حالةً من الجدل الواسع خلال الساعات الأخيرة.

ونشرت الفتاة، وتُدعى "مريم"، مقاطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهي تستنجد بالركاب الذين تعاملوا بسلبية مع استغاثتها. وظهرت الفتاة خلال الفيديو وهي تقول: "والله لأصوّرك.. بصّ للكاميرا يا متحرش يا حرامي".

وحاول الشاب منعها من التصوير، مبررًا تصرفه بقوله: "بصي اللبس اللي أنتي لابساه".

وفي سياق متصل، تقوم الأجهزة الأمنية حاليًا بفحص مقطع الفيديو للوقوف على ملابساته، وتحديد أطرافه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.