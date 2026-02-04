الداخلية تكشف حقيقة فيديو إطلاق نار احتفالًا بالبرلمان

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وفتاة أثناء قيامهما بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري، مع الادعاء بأن ذلك جاء احتفالًا بفوز والدتهما بعضوية مجلس النواب.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم، ويعود إلى عام 2021، وليس حديثًا كما جرى تداوله مؤخرًا.

وأكدت وزارة الداخلية أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة في حينه، وتمت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وشددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة قبل تداول مقاطع الفيديو، وعدم الانسياق وراء نشر محتوى قديم على أنه حديث بما يثير البلبلة بين المواطنين.