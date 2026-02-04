إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو إطلاق نار احتفالًا بالبرلمان

كتب : علاء عمران

01:35 م 04/02/2026

المتهمون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب - علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وفتاة أثناء قيامهما بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري، مع الادعاء بأن ذلك جاء احتفالًا بفوز والدتهما بعضوية مجلس النواب.
وأعلنت الوزارة في بيان لها، أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم، ويعود إلى عام 2021، وليس حديثًا كما جرى تداوله مؤخرًا.
وأكدت وزارة الداخلية أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة في حينه، وتمت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
وشددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة قبل تداول مقاطع الفيديو، وعدم الانسياق وراء نشر محتوى قديم على أنه حديث بما يثير البلبلة بين المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو إطلاق نار احتفالًا بالبرلمان إطلاق أعيرة نارية في الهواء وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجدول الزمني المتوقع لإصدارات Android 2026
أخبار و تقارير

الجدول الزمني المتوقع لإصدارات Android 2026
متحدث الحكومة: إطلاق موقع الكتروني لترويج المشروعات الاستثمارية في الصعيد
أخبار مصر

متحدث الحكومة: إطلاق موقع الكتروني لترويج المشروعات الاستثمارية في الصعيد
التنمية المحلية: 7823 منفذًا ومعرضًا لبيع السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان
أخبار مصر

التنمية المحلية: 7823 منفذًا ومعرضًا لبيع السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان
وصول علا رشدي إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتشييع جثمان والدها
زووم

وصول علا رشدي إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتشييع جثمان والدها
مديرة صندوق النقد: واثقة جدا من صرف 2.3 مليار دولار لمصر بنهاية الشهر
أخبار البنوك

مديرة صندوق النقد: واثقة جدا من صرف 2.3 مليار دولار لمصر بنهاية الشهر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
الجدول الزمني المتوقع لإصدارات Android 2026
الرئيس السيسي يستقبل أردوغان لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا