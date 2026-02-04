8 صور لأجمل الشواطئ ذات الرمال الوردية حول العالم

22 صورة لجزيرة "المتعة" التي استغل فيها جيفري إبستين الفتيات القاصرات

تعد الشواطئ ذات الرمال الوردية واحدة من الظواهر الطبيعية النادرة التي تدهش الزائرين بجمالها البديع، حيث تمتزج الرمال مع الشعاب المرجانية المطحونة والأصداف لتمنحها لونا فريدا.

وتنتشر هذه الشواطئ في مناطق محدودة حول العالم، من البحر الكاريبي إلى جزر البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر مقصدا سياحيا مميزا لمحبي الطبيعة والتصوير الفوتوغرافي.

شاطئ إيلافونيسي، اليونان

يتميز شاطئ إيلافونيسي بمياهه الفيروزية الضحلة التي تصل إلى الركبة، ورماله البيضاء الممزوجة بالأصداف المطحونة، ما يمنحه اللون الوردي الفاتن الذي يتغير مع حركة المد والجزر.

ويعتبر الشاطئ من أجمل الوجهات في جزيرة كريت، ويجذب السياح الباحثين عن تجربة فريدة للطبيعة.

شاطئ فايفر، كاليفورنيا، الولايات المتحدة

يميل لون شاطئ فايفر على طول الساحل الأوسط لكاليفورنيا إلى البنفسجي أكثر من الوردي، نتيجة وجود حجر العقيق المنجنيزي القادم من الجبال المجاورة.

ويتحول الشاطئ إلى بريق وردي خفيف خلال غروب الشمس، مما يجعله مكانًا مثاليًا لعشاق التصوير الطبيعي.

سبياجيا روزا، سردينيا، إيطاليا

شاطئ سبياجيا روزا أو شاطئ الورد، يقع على جزيرة بوديلي قبالة الساحل الغربي لسردينيا، ويشتهر برماله الناعمة ذات اللون الوردي الناتج عن شظايا المرجان والجرانيت والأصداف المطحونة.

يمنع الزوار منذ تسعينيات القرن الماضي من جمع الرمال، للحفاظ على جماله الطبيعي وحمايته من التدهور السياحي.

خليج هورسشو، برمودا

يعتبر خليج هورسشو من أشهر شواطئ برمودا ذات الرمال الوردية، ويتميز بجروفه الجيرية ومياهه الصافية. يحظى الشاطئ بشعبية كبيرة بين المصورين ومحبي المناظر الطبيعية، ويعد نموذجًا لشواطئ الأرخبيل النادرة.

الشاطئ الوردي في جزيرة كومودو، إندونيسيا

شاطئ بانتاي ميراه أو الشاطئ الوردي في منتزه كومودو الوطني يتميز برماله الوردية الناتجة عن تحلل المرجان الأحمر، ويحيط به مياه فيروزية وتلال خضراء وبيئة بركانية مميزة، إذ ينصح بزيارة المنتزه برفقة مرشد سياحي معتمد للاستمتاع بتجربة آمنة وشاملة.

شاطئ بالوس، جزيرة كريت، اليونان

شاطئ بالوس لاجون من الشواطئ الرملية الوردية الأخرى في كريت، ويشتهر برماله الناعمة ومياهه الضحلة المناسبة للسباحة.

ويمكن الوصول إليه بالسيارة أو القارب، إلا أنه أقل سهولة مقارنة بشاطئ إيلافونيسي، مما يجعله ملاذًا هادئًا بعيدًا عن الزحام السياحي.

جزيرة سانتا كروز الكبرى، الفلبين

يتشكل اللون الوردي في جزيرة غراندي سانتا كروز من تراكم الشعاب المرجانية الحمراء المتفتتة مع الرمال البيضاء الناعمة.

تقع الجزيرة على مقربة من مدينة زامبوانغا، ويمكن الوصول إليها برحلة قصيرة بالقارب، لتكون تجربة بحرية وطبيعية مميزة للزوار.

شاطئ الرمال الوردية، باربودا

تشتهر جزيرة باربودا في البحر الكاريبي برمالها الوردية الممتدة على مسافة 17 ميلاً، ومياهها الكريستالية الصافية.

ويضيف التنوع البيئي إلى جمالها وجود محمية طيور الفرقاطة، حيث يمكن مشاهدة طقوس تزاوج هذه الطيور المثيرة خلال فصلي الربيع والصيف.