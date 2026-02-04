إعلان

تأجيل محاكمة إعلامي في اتهامه بسب الفنانة بدرية طلبة إلى 18 فبراير

كتب : أحمد عادل

01:54 م 04/02/2026

الفنانة بدرية طلبة

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة الإعلامي "أ. ر" في اتهامه بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 18 فبراير للاطلاع.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 357 لسنة 2025، لاتهامه بارتكاب جرائم سب وقذف، وتعمد إزعاج ومضايقة الفنانة بدرية طلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قذف المجني عليها بدرية طلبة عن طريق النشر، حيث أسند إليها عبارات وألفاظ من شأنها، حال صحتها، أن توجب عقابها قانونًا أو احتقارها بين أهل وطنها، وذلك عبر موقع "يوتيوب".

وتابعت التحقيقات أن المتهم سب المجني عليها بطريق النشر باستخدام ألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، إلى جانب تعمد إزعاجها ومضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

