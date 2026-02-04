أصدر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم ٢٧ / ٢٠٢٦، بترقية ٢١٩٦ موظفًا من الجهاز الإداري بالهيئة بمختلف الدرجات والمستويات الوظيفية، اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢٦، في أكبر حركة ترقيات تشهدها الهيئة على الإطلاق.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة على الارتقاء بالجهاز الإداري وتعزيز كفاءته، مع التأكيد على أن العنصر البشري هو حجر الزاوية في تطوير منظومة العمل، ضمن رؤية مؤسسية تهدف إلى تحديث آليات الأداء الإداري وترسيخ مبادئ السرعة والانضباط، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

ووجَّه المستشار محمد الشناوي خالص التهنئة لمن شملتهم حركة الترقيات، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهم، وأن تكون هذه الترقية حافزًا لمزيد من العطاء والالتزام والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، تحقيقًا لرسالة النيابة الإدارية في إرساء سيادة القانون وصون الصالح العام.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور