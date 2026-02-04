كتب – محمود مصطفى أبو طالب:

ناقش مجلس شؤون التعليم بجامعة الأزهر، في جلسته الثامنة التي عُقدت بحضور الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ولفيف من عمداء ووكلاء كليات الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بالقاهرة والأقاليم، جاهزية جميع الكليات في القاهرة والأقاليم لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي (2025 – 2026)، والذي سوف يبدأ السبت القادم الموافق 7 فبراير 2026م.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس رؤية الجامعة نحو عقد وتنظيم دورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في مختلف الكليات، بالتعاون مع مركزي الجودة والقياس والتقويم بالجامعة، بشأن أعمال الامتحانات والكنترولات والورقة الامتحانية، وبنوك الأسئلة، والإرشاد الأكاديمي، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية.

كما ناقش المجلس تقارير لجان المتابعة الواردة من غرفة العمليات بشأن ما تم في امتحانات الفصل الدراسي الأول في مختلف الكليات.

وناقش المجلس أيضًا موضوع تطبيق نظام الساعات المعتمدة على كليات الجامعة، بداية من العام الجامعي القادم (2026 – 2027)، عقب تصديق المجلس الأعلى للأزهر، تلبية لمتطلبات العصر، موجهًا بتوفير البنية التحتية المساعدة لذلك في مختلف الكليات.

وناقش المجلس النظر في تطبيق موضوع الترم الصيفي للطلاب، مع مراعاة الضوابط المنظمة لذلك.

كما ناقش المجلس أيضًا النظر في تطبيق نظام الدبلومات الفنية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بجانب النظر في مناقشة إنشاء المعاهد الفنية بنظام العامين الدراسيين (معهد الإرشاد السياحي، ومعهد الخط العربي والزخرفة)، وذلك وفقًا لمتطلبات العصر واحتياجات سوق العمل.