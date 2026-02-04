إعلان

حشيش دليفري.. ضبط "ديلر الأقصر" لعرض مخدرات على سائحين أجانب

كتب : علاء عمران

01:21 م 04/02/2026

المتهم

كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن قيام قائد دراجة نارية بعرض بيع المواد المخدرة على أحد السائحين الأجانب أثناء توصيله إلى الفندق محل إقامته بمدينة الأقصر.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء إنه بالفحص تمكن ضباط الأمن من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، ويُدعى (عاطل – مقيم بمحافظة الأقصر)، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

حشيش دليفري وزارة الداخلية ضبط ديلر الأقصر عرض مخدرات على سائحين محافظة الأقصر

