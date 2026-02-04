حشيش دليفري.. ضبط "ديلر الأقصر" لعرض مخدرات على سائحين أجانب

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن قيام قائد دراجة نارية بعرض بيع المواد المخدرة على أحد السائحين الأجانب أثناء توصيله إلى الفندق محل إقامته بمدينة الأقصر.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء إنه بالفحص تمكن ضباط الأمن من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، ويُدعى (عاطل – مقيم بمحافظة الأقصر)، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.