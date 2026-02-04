إعلان

غداً.. قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة سمالوط لمدة 8 ساعات

كتب : جمال محمد

03:04 م 04/02/2026

أرشيفية قطع مياه الشرب

المنيا- جمال محمد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة سمالوط، غداً الخميس، لمدة 8 ساعات.

ومن المقرر بدء قطع المياه من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، وذلك بسبب أعمال صيانة الخزانات الأرضية بمحطة مياه عرب الزينة.

كما أشارت الشركة إلى توفير سيارات مياه مجاناً للمناطق المتأثرة، وناشدت المواطنين والمخابز والمؤسسات الحيوية توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

قطع مياه الشرب مركز ومدينة سمالوط قطع المياه عن مركز ومدينة سمالوط شركة مياه الشرب بالمنيا

