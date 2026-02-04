6.8 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا بنحو 3% خلال 2025 إلى 6.8 مليار دولار مقابل 6.6 مليار دولار خلال عام 2024.

وبحسب البيان فإن حجم الصادرات المصرية إلى تركيا تراجع بنسبة 5.8% خلال 2025 إلى 3.2 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار خلال عام 2024.

بينما بلغ حجم الواردات المصرية من تركيا ارتفع 12.5% خلال 2025 إلى نحو 3.6 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2024 .

ويستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس التركى " رجب طيب اردوغان " حيث يترأس الزعيمان الاجتماع الثانى لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوي بين مصر وتركيا.



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال عام 2025

1. ملابس جاهزة بقيمة 389 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 317 مليون دولار.

3. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 301 مليون دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 290 مليون دولار.

5. أسمدة بقيمة 255.4 مليون دولار .

6. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 187.2 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2025

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 729.3 مليون دولار.

2. ألات وأجهزة كهربائية بقيمة 602.2 مليون دولار.

3. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 514.8 مليون دولار.

4. قطن ومنسوجاته بقيمة 259.9 مليون دولار.

5. سيارات وجرارات بقيمة 155.6 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 175.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 165 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في تركيا 74 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 54 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 .

تحويلات المصريين بتركيا

وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا إلى 69.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 32.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024.

بينما زادت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر إلى 11.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 9.4 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 .

وسجل عدد سكان مصر 108.6 مليون نسمة في فبراير 2026، بينما سجل عدد سكان تركيا 87.8 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بتركيا طبقــاً لتقديرات البعثة 52 ألف حتى نهاية عام 2024.