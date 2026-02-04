إعلان

6.8 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال 2025

كتب : منال المصري

02:33 م 04/02/2026

مصر وتركيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا بنحو 3% خلال 2025 إلى 6.8 مليار دولار مقابل 6.6 مليار دولار خلال عام 2024.

وبحسب البيان فإن حجم الصادرات المصرية إلى تركيا تراجع بنسبة 5.8% خلال 2025 إلى 3.2 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار خلال عام 2024.

بينما بلغ حجم الواردات المصرية من تركيا ارتفع 12.5% خلال 2025 إلى نحو 3.6 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2024 .

ويستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس التركى " رجب طيب اردوغان " حيث يترأس الزعيمان الاجتماع الثانى لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوي بين مصر وتركيا.


أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال عام 2025
1. ملابس جاهزة بقيمة 389 مليون دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 317 مليون دولار.
3. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 301 مليون دولار.
4. حديد وصلب بقيمة 290 مليون دولار.
5. أسمدة بقيمة 255.4 مليون دولار .
6. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 187.2 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2025
1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 729.3 مليون دولار.
2. ألات وأجهزة كهربائية بقيمة 602.2 مليون دولار.
3. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 514.8 مليون دولار.
4. قطن ومنسوجاته بقيمة 259.9 مليون دولار.
5. سيارات وجرارات بقيمة 155.6 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 175.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 165 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في تركيا 74 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 54 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 .
تحويلات المصريين بتركيا
وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا إلى 69.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 32.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024.

بينما زادت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر إلى 11.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 9.4 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 .

وسجل عدد سكان مصر 108.6 مليون نسمة في فبراير 2026، بينما سجل عدد سكان تركيا 87.8 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بتركيا طبقــاً لتقديرات البعثة 52 ألف حتى نهاية عام 2024.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

مصر تكيا التبادل التجارى المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

85 مليون جنيه.. كشف شبكة غسل أموال مرتبطة بالاتجار بالأسلحة النارية
حوادث وقضايا

85 مليون جنيه.. كشف شبكة غسل أموال مرتبطة بالاتجار بالأسلحة النارية
تحذيرات من الأميبا آكلة الدماغ المميتة.. تعرف على طرق الوقاية منها
علوم

تحذيرات من الأميبا آكلة الدماغ المميتة.. تعرف على طرق الوقاية منها
مليون ريال سعودي وراء واقعة محاولة اختطاف مسن أثناء صلاة الفجر بالدقهلية
أخبار المحافظات

مليون ريال سعودي وراء واقعة محاولة اختطاف مسن أثناء صلاة الفجر بالدقهلية
اسم كريستيانو رونالدو يظهر في ملفات إبستين.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

اسم كريستيانو رونالدو يظهر في ملفات إبستين.. ما القصة؟
"مرضيش يشتري لها سجاير".. والدة ضحية زوجته بالبحيرة: "كان بيرجع لي مضروب"
أخبار المحافظات

"مرضيش يشتري لها سجاير".. والدة ضحية زوجته بالبحيرة: "كان بيرجع لي مضروب"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يستقبل أردوغان بالقاهرة لبحث التعاون الثنائي وترؤس مجلس التعاون الاستراتيجي
"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
الجدول الزمني المتوقع لإصدارات Android 2026