الرئيس السيسي يستقبل أردوغان بمطار القاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته، لدى وصولهما إلى مطار القاهرة، في مستهل زيارة رسمية يقوم بها الرئيس التركي إلى مصر، وفقًا لما أفادت به اكسترا نيوز.

وعقب مراسم الاستقبال بالمطار، اصطحب الرئيس السيسي نظيره التركي إلى قصر الاتحادية، إذ جرت مراسم استقبال رسمية للرئيس رجب طيب أردوغان، تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويترأس الرئيسان أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وسيشارك الرئيسان في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي، الذي يعقد اليوم بمشاركة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية في البلدين.

