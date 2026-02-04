إعلان

ضبط متهم يروّج مشروبات كحولية مغشوشة في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

01:56 م 04/02/2026 تعديل في 03:17 م

المتهم

كتب - علاء عمران:
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لقيامه ببيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر دون ترخيص، في نطاق محافظة الإسكندرية.
وكشف بيان لوزارة الداخلية، أن المتهم، المقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، كان يمارس نشاطًا غير مشروع في بيع المشروبات الكحولية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على كمية من زجاجات المشروبات الكحولية المغشوشة ومجهولة المصدر. وبمواجهته، أقر بممارسته النشاط الإجرامي المشار إليه في التحقيقات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، مع استمرار الأجهزة الأمنية في ملاحقة كل من يحاول تهريب أو بيع مشروبات كحولية مغشوشة تهدد سلامة المواطنين.

وزارة الداخلية ضبط متهم يروج مشروبات كحولية مشروبات كحولية مغشوشة بيع مشروبات كحولية مغشوشة

