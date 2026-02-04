واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، وتمكنت الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وكشفت التحقيقات عن محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بما يظهرها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدّرت الجهات المختصة قيمة الأموال المغسولة بحوالي 85 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، مع استمرار الأجهزة الأمنية في ملاحقة جميع أشكال الجرائم المالية وملاحقة من يحاولون التهرب من القانون.