وجهت وزارة الداخلية، ضربة أمنية قاصمة للبؤر الإجرامية شديدة الخطورة في محافظات الصعيد (قنا، أسيوط، أسوان)، أسفرت عن مقتل 4 عناصر جنائية وضبط ترسانة أسلحة ومواد مخدرة قدرت قيمتها المالية بنحو 77 مليون جنيه.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كانت قد رصدت نشاط عناصر إجرامية تخصصت في جلب والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة لترويع المواطنين. وعقب تقنين الإجراءات، داهمت مأموريات مكبرة مدعومة بقوات الأمن المركزي البؤر المستهدفة.

وفور استشعار العناصر الإجرامية بقدوم القوات، بادروا بإطلاق أعيرة نارية كثيفة، مما دفع القوات لمبادلتهم إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة (سبق اتهامهم في قضايا قتل عمد وسرقة بالإكراه)، والسيطرة على الموقف وضبط باقي المتهمين.

وبتفتيش الأوكار، عثرت القوات على 105 قطع سلاح ناري (شملت رشاشات جرينوف، بنادق آلية، وخرطوش)، وكميات ضخمة من الذخائر، بالإضافة إلى أكثر من 300 كيلو جرام من مخدرات (الحشيش، الشابو، الهيروين، والكوكايين) و15 ألف قرص مخدر. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

