إعلان

قضية مستريح السيارات.. دفاع الضحايا يدعي مدنيًا ويطالب بمناقشة المتهم

كتب : أحمد عادل

01:00 م 04/02/2026

أمير الهلالي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
أحمد عادل
تنظر محكمة جنح التجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، في اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق.
وكانت النيابة العامة قد حددت جلسة اليوم الأربعاء لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم، فيما يتم التحقيق معه في عدة بلاغات أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال وتحرير شيكات بدون رصيد.
وادعى المحامي أحمد المليجي، دفاع عدد من ضحايا مستريح السيارات، بمبلغ 500 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد رجل الأعمال أمير الهلالي، في اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق.
وطالب المليجي باستجواب المتهم ومناقشته، ومواجهته بكافة الأوراق والمستندات الرسمية الصادرة عنه، بعد إنكاره الاتهامات المنسوبة إليه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمير الهلالي محاكمة أمير الهلالي قضية مستريح السيارات محكمة جنح التجمع الخامس اتهام أمير الهلالي بالنصب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحذيرات من الأميبا آكلة الدماغ المميتة.. تعرف على طرق الوقاية منها
علوم

تحذيرات من الأميبا آكلة الدماغ المميتة.. تعرف على طرق الوقاية منها
متحدث الحكومة: إطلاق موقع الكتروني لترويج المشروعات الاستثمارية في الصعيد
أخبار مصر

متحدث الحكومة: إطلاق موقع الكتروني لترويج المشروعات الاستثمارية في الصعيد
الجدول الزمني المتوقع لإصدارات Android 2026
أخبار و تقارير

الجدول الزمني المتوقع لإصدارات Android 2026
التنمية المحلية: 7823 منفذًا ومعرضًا لبيع السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان
أخبار مصر

التنمية المحلية: 7823 منفذًا ومعرضًا لبيع السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان
"مرضيش يشتري لها سجاير".. والدة ضحية زوجته بالبحيرة: "كان بيرجع لي مضروب"
أخبار المحافظات

"مرضيش يشتري لها سجاير".. والدة ضحية زوجته بالبحيرة: "كان بيرجع لي مضروب"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
الجدول الزمني المتوقع لإصدارات Android 2026
الرئيس السيسي يستقبل أردوغان لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا