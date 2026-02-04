قضية مستريح السيارات.. دفاع الضحايا يدعي مدنيًا ويطالب بمناقشة المتهم

أحمد عادل

تنظر محكمة جنح التجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، في اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق.

وكانت النيابة العامة قد حددت جلسة اليوم الأربعاء لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم، فيما يتم التحقيق معه في عدة بلاغات أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال وتحرير شيكات بدون رصيد.

وادعى المحامي أحمد المليجي، دفاع عدد من ضحايا مستريح السيارات، بمبلغ 500 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد رجل الأعمال أمير الهلالي، في اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق.

وطالب المليجي باستجواب المتهم ومناقشته، ومواجهته بكافة الأوراق والمستندات الرسمية الصادرة عنه، بعد إنكاره الاتهامات المنسوبة إليه.