التنمية المحلية: 7823 منفذًا ومعرضًا لبيع السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، جميع المحافظات باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أهمية التأكيد على توفير الحصص التموينية والبترولية والمحروقات يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين، مع قيام مديريات التموين بحملات يومية على المحلات والمطاعم والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، وضبط أية مخالفات، والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

كما شددت الدكتورة منال عوض، على ضرورة الإشراف على إقامة الشوادر والمعارض لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، مع التأكيد على جاهزية المستشفيات/ مرفق الإسعاف/ الحماية المدنية على مستوى كل محافظة مع التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أهمية رفع كفاءة الإنارة بكافة الشوارع والطرق والمناطق المحيطة بالمساجد والتشديد على إجراء الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الإنارة وشكلها الجمالي، ومراعاة الهوية البصرية بالشوارع والميادين حفاظًا على الذوق العام والشكل الحضاري.

ووجهت الدكتورة منال عوض، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتشديد على استمرار أعمال النظافة بكافة الشوارع بنطاق المحافظة والرفع الفوري لكافة المخلفات والتراكمات وخاصة المناطق المحيطة بالمساجد والشوارع المؤدية إليها، مع تكثيف الحملات لإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية، ضرورة قيام المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المساجد الكبرى والمكتظة بالمصلين خلال الشهر المبارك.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بتفعيل غرف العمليات بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة على مدار الساعة، وموافاة مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالوزارة بتقرير يومي يتضمن ما سبق مع الإخطار الفوري بأية ملاحظات، بالإضافة إلى متابعة الاستعدادات اللازمة فى ضوء تقلبات حالة الطقس.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود حوالي 7823 منفذًا ومعرضًا على مستوى جميع محافظات الجمهورية لبيع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة من بينها منافذ تابعة للوزارات والجهات الحكومية وبعضها يتبع الجمعيات والمؤسسات المجتمعية والمجتمع المدني والمبادرات الاجتماعية وغيرها بما يساهم في تغطية أكبر عدد من المدن والقرى في مختلف المحافظات والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى قيام الوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وباقي الوزارات والجهات المعنية والمحافظات لزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة والشوادر لتوفير جميع السلع للمواطنين قبل حلول الشهر الكريم.