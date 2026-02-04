انطلاق شانجان CS75 Plus رسميًا ولأول مرة في مصر.. أسعار ومواصفات

طرح لادا Aura الجديدة كليًا رسميًا في الأسواق.. صور وتفاصيل

أطلقت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شانجان في مصر، السيارة شانجان CS75 Plus الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV متعددة الاستخدامات لأول مرة بالسوق المصري.

تقدم شانجان CS75 Plus الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون 350 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 500 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شانجان CS75 Plus الجديدة كليًا:

الأبعاد

تأتي CS75 Plus بطول كلي يبلغ 4770 مم، وعرضها 1910 مم، وارتفاعها 1705 مم، مع قاعدة عجلات تمتد لنحو 2800 مم.

المحرك

تعتمد شانجان CS75 Plus على محرك 1.5 لتر تيربو يولد قوة تصل إلى نحو 185 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

المقصورة الداخلية

توفر المقصورة الداخلية مستوى فخم من الراحة والتكنولوجيا، حيث تضم شاشة معلومات وترفيه كبيرة قياس 14.6 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، كما تم تجهيز السيارة بمقاعد أمامية كهربائية ، ومقاعد بخاصية التهوية للسائق والراكب الأمامي، إضافة إلى مقعد الراكب الأمامي بتقنية Zero Gravity.

تكنولوجيا ذكية وكماليات متكاملة

تشمل CS75 Plus باقة متقدمة من التجهيزات الذكية، من بينها: نظام رؤية محيطية 360 درجة يعمل أيضًا ككاميرا تسجيل (Dash Cam)، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام كهربائي لفتح و غلق صندوق الامتعة ، ونظام دخول وتشغيل ذكي، ونظام تكييف أوتوماتيكي مع هوايات خلفية.

منظومة الأمان

تم تزويد السيارة بأنظمة أمان شاملة لمساعدة السائق، تشمل: التحذير من التصادم الأمامي، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ ، والتحذير من مغادرة المسار والمساعدة على الحفاظ عليه.

ومن جانبه قال أمير سابا، رئيس قطاع شانجان بشركة جي بي أوتو: "CS75 Plus تقدم مفهومًا متكاملًا للسيارة العائلية الحديثة، حيث تجمع بين المساحة، والتكنولوجيا، ومستوى تجهيزات يضعها في موقع تنافسي قوي داخل فئة الـ SUV، مع دعم كامل من جي بي أوتو".

وأضاف سعد حبيب، الرئيس التنفيذى لقطاعات السيارات الملاكى بشركة جي بي أوتو: "حرصنا على تقديم سيارة تمنح العميل إحساسًا بقيمة حقيقية مقابل ما يدفعه، سواء من حيث الأداء أو الكماليات أو مستوى الأمان".