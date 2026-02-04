في يومين فقط.. حمية غذائية تخفض الكوليسترول وتساعد على خسارة 2 كيلو

اتباع نظام غذائي بسيط لمدة يومين قد يساعد على خفض الكوليسترول والتخلص من الوزن الزائد.

وهذا النظام الغذائي يمكن أن يقلل من الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 10%، وتستمر فوائده لمدة تصل إلى 6 أسابيع.

وتؤدي المستويات المرتفعة من الكوليسترول إلى تراكم اللويحات، المعروفة أيضا بتصلب الشرايين، مما يضيق الشرايين ويعيق تدفق الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الشريان التاجي والطرفية.

كما يجبر القلب على العمل بجهد أكبر، مما يسهم في ارتفاع ضغط الدم ويؤدي إلى تكون جلطات دموية في حال تمزق اللويحات وانسداد تدفق الدم تماما.

ما هو النظام الغذائي؟

أظهرت دراسة بريطانية جديدة أن تناول عصيدة الشوفان قد يسهم في ضبط مستوى الكوليسترول، وفقا لـ "هيلث".

ولاحظ الباحثون انخفاض ملحوظ في مستوى الكوليسترول الضار لدى من اتبعوا نظاما غذائيا منخفض السعرات الحرارية يعتمد بشكل أساسي على الشوفان لمدة يومين.

واستمر انخفاض مستويات الكوليسترول لمدة 6 أسابيع بعد اتباع نظام غذائي لمدة يومين.

كما أن مستويات الكوليسترول الضار انخفضت بنسبة 10%، وفقد المشاركون حوالي كيلوجرامين لكل منهم.

وضمت المجموعتان متطوعين ظهرت عليهم علامات متلازمة التمثيل الغذائي، والتي شملت ارتفاع ضغط الدم والدهون في الدم وزيادة قراءات الجلوكوز، وزيادة الوزن.

وخصص الباحثون للمجموعة الأولى نظاما غذائيا لمدة يومين يرتكز على الشوفان.

ولم يتناولوا سوى العصيدة، التي كانت تطهى بالماء ثلاث مرات يوميًا، وكانت حصصهم مصحوبة بكميات قليلة من الفاكهة أو الخضراوات.

وشملت الكمية 300 جرام من الشوفان يوميا على مدار يومين، وبالمثل، وضعت مجموعة مقارنة على نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، ولكن هذا النظام لم يشمل الشوفان.

وانخفض مستوى الكوليسترول الضار بشكل خاص بنسبة 10% لديهم وهو انخفاض كبير.

كما فقدوا كيلوجرامين من وزنهم في المتوسط، وانخفض ضغط دمهم.

وقد يكون اتباع نظام غذائي قصير المدى يعتمد على الشوفان على فترات منتظمة طريقة جيدة للحفاظ على مستوى الكوليسترول ضمن النطاق الطبيعي والوقاية من مرض السكري.

كيف يسهم الشوفان في خفض الكوليسترول؟

يحتوي دقيق الشوفان على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان والبيتا جلوكان، الذي يشكل مادة هلامية في الأمعاء، ويرتبط بالأحماض الصفراوية الغنية بالكوليسترول ويمنع إعادة امتصاصها، مما يجبر الكبد على استخدام المزيد من كوليسترول الدم لصنع الصفراء الجديدة.

وعند تناول الشوفان يذوب البيتا جلوكان في الماء داخل الجهاز الهضمي مكونا مادة لزجة تشبه الهلام.

ويعمل هذا الهلام كإسفنجة حيث يمتص الأحماض الصفراوية التي ينتجها الكبد من الكوليسترول لهضم الدهون.

ويرتبط الهلام بالأحماض الصفراوية ويمنع إعادة امتصاصها، فيتم التخلص منها خارج الجسم، ونتيجة لذلك، يستخدم الكبد الكوليسترول من الدم لتعويضها، مما يساعد على خفض الكوليسترول الضار.

أقرأ أيضًا:



شاب يصعد على سطح طائرة ويؤخر الرحلة ساعتين لهذا السبب



مع اقتراب عيد الحب.. 3 أبراج تنتظر الهدايا بفارغ الصبر

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر



أعراض تظهر قبل أسابيع من ظهور السرطان ... راقبها



علامات غير متوقعة تكشف نقص فيتامين د.. احذر





