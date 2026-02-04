مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الزمالك

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:00

أتلتيك بلباو

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

تورينو

جميع المباريات

إعلان

اسم كريستيانو رونالدو يظهر في ملفات إبستين.. ما القصة؟

كتب : هند عواد

01:27 م 04/02/2026 تعديل في 01:27 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو (7)
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو (2)
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو (3)
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو (8)
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع نشر وزارة العدل الأمريكية أكثر من 3 ملايين ملف الأسبوع الماضي، في قضية الملياردير الأمريكي جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية، ارتبطت أسماء شخصيات بارزة ورجال أعمال ورياضيين بملفات "إبستين"، ومن بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي.

ما حقيقة ظهور كريستيانو رونالدو في ملفات إبستين؟

تضمنت الملفات المفرج عنها من وزارة العدل الأمريكية رسائل مختلفة أُرسلت إلى حساب جيفري إبستين، بتاريخ 19 نوفمبر 2012، من حساب يحمل اسم "Office of Terje Rod-Larsen"، وكانت هذه الرسائل عبارة عن تقارير صحفية لعدد من الصحف العالمية تتناول مواضيع مختلفة.

Screenshot 2026-02-04 123406

وكان من بين التقارير الواردة في الملف، تقرير يحمل عنوان: "الكتائب التي تطلق النار على إسرائيل تُظهر انضباطًا جديدًا.. مخيم المغازي للاجئين، قطاع غزة"، وهو تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نُشر يوم 18 نوفمبر 2012، وتضمن تفاصيل حول حياة كتائب القسام.

وفي إحدى فقرات هذا التقرير، تحدث أحد شهود العيان، الذي تابع كتائب القسام منذ نشأتها، ويدعى أبو عمار، وقال: "تظهر في المنازل والشوارع لافتات تحمل شعار الكتائب".

وأشار التقرير إلى أنه مع بدء التصعيد، غيّر أبو عمار صورة حساب ابنه الوحيد محمد (15 عامًا) على فيسبوك إلى صورة الجعبري، "قائد كتائب القسام آنذاك"، بدلًا من صورة كريستيانو رونالدو.

ووجود اسم لاعب النصر في الوثائق المفرج عنها لا يعني ارتباطه بأعمال رجل الأعمال جيفري إبستين، بل جاء ضمن تقرير لصحيفة نيويورك تايمز كما ذكرنا سلفًا.

اقرأ أيضًا:

"مخدش فرصته".. محترف جديد يعود لتدريبات الزمالك بعد الاستغناء عنه

بقرار اتحاد الكرة.. تطورات جديد بشأن أزمة الزمالك وزيزو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو ملفات إبستين اسم رونالدو في ملفات إبستين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أين سيُدفن سيف الإسلام القذافي؟ مصادر تكشف التفاصيل لـ"العربية"
شئون عربية و دولية

أين سيُدفن سيف الإسلام القذافي؟ مصادر تكشف التفاصيل لـ"العربية"
بالفيديو| عائلة القذافي تتسلم جثمان سيف الإسلام بعد اغتياله في مدينة الزنتان
شئون عربية و دولية

بالفيديو| عائلة القذافي تتسلم جثمان سيف الإسلام بعد اغتياله في مدينة الزنتان
6.8 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال 2025
اقتصاد

6.8 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال 2025
"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
أخبار مصر

"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
مليون ريال سعودي وراء واقعة محاولة اختطاف مسن أثناء صلاة الفجر بالدقهلية
أخبار المحافظات

مليون ريال سعودي وراء واقعة محاولة اختطاف مسن أثناء صلاة الفجر بالدقهلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يستقبل أردوغان بالقاهرة لبحث التعاون الثنائي وترؤس مجلس التعاون الاستراتيجي
"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
الجدول الزمني المتوقع لإصدارات Android 2026