اسم كريستيانو رونالدو يظهر في ملفات إبستين.. ما القصة؟

مع نشر وزارة العدل الأمريكية أكثر من 3 ملايين ملف الأسبوع الماضي، في قضية الملياردير الأمريكي جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية، ارتبطت أسماء شخصيات بارزة ورجال أعمال ورياضيين بملفات "إبستين"، ومن بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي.

ما حقيقة ظهور كريستيانو رونالدو في ملفات إبستين؟

تضمنت الملفات المفرج عنها من وزارة العدل الأمريكية رسائل مختلفة أُرسلت إلى حساب جيفري إبستين، بتاريخ 19 نوفمبر 2012، من حساب يحمل اسم "Office of Terje Rod-Larsen"، وكانت هذه الرسائل عبارة عن تقارير صحفية لعدد من الصحف العالمية تتناول مواضيع مختلفة.

وكان من بين التقارير الواردة في الملف، تقرير يحمل عنوان: "الكتائب التي تطلق النار على إسرائيل تُظهر انضباطًا جديدًا.. مخيم المغازي للاجئين، قطاع غزة"، وهو تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نُشر يوم 18 نوفمبر 2012، وتضمن تفاصيل حول حياة كتائب القسام.

وفي إحدى فقرات هذا التقرير، تحدث أحد شهود العيان، الذي تابع كتائب القسام منذ نشأتها، ويدعى أبو عمار، وقال: "تظهر في المنازل والشوارع لافتات تحمل شعار الكتائب".

وأشار التقرير إلى أنه مع بدء التصعيد، غيّر أبو عمار صورة حساب ابنه الوحيد محمد (15 عامًا) على فيسبوك إلى صورة الجعبري، "قائد كتائب القسام آنذاك"، بدلًا من صورة كريستيانو رونالدو.

ووجود اسم لاعب النصر في الوثائق المفرج عنها لا يعني ارتباطه بأعمال رجل الأعمال جيفري إبستين، بل جاء ضمن تقرير لصحيفة نيويورك تايمز كما ذكرنا سلفًا.

