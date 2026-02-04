إعلان

الرئيس السيسي يستقبل أردوغان لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا

كتب : أحمد العش

10:47 ص 04/02/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي واردوغان

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية التركية، الرئيس رجب طيب أردوغان، إذ من المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية، ثم يترأسا أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه سيشارك الزعيمان في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي المقرر عقده اليوم بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية بالبلدين.

الرئيس السيسي أردوغان مصر تركيا الرئيس عبد الفتاح السيسي

