كشف ملابسات فيديو الاعتداء على كلاب ضالة في القاهرة

كتب : علاء عمران

01:06 م 04/02/2026

وزارة الداخلية

كتب - علاء عمران:
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت خلاله سيدة تشتكي من قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على الكلاب الضالة باستخدام عصا خشبية في أحد شوارع القاهرة، ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين المهتمين بحقوق الحيوان.
وكشفت الفحوصات الفنية وتتبع توقيت تصوير الفيديو أن الواقعة قديمة، وحدثت خلال شهر سبتمبر الماضي، وليست حديثة كما جرى تداوله خلال الأيام الأخيرة.
وأسفرت التحريات المكثفة عن تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بمحافظة المنيا، وكان متواجدًا بالقاهرة وقت حدوث الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في حينه، وبمواجهته بمقطع الفيديو أنكر تعمده التعدي على الكلاب أو إيذائها، وقرر أنه كان يحاول طردها من محيط محل عمله خشية تعرضه للأذى بسبب تجمعها بصورة أقلقته.
وأكدت وزارة الداخلية أنها تتعامل بحسم مع كافة البلاغات والشكاوى المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الوقائع التي تمس قيم الرحمة أو تسبب إزعاجًا للمواطنين.
وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة منذ حدوثها، وإحالة المحضر إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على جميع التفاصيل.
وشددت الوزارة على أن المتابعة الأمنية مستمرة لكافة ما يُنشر، مع تطبيق القانون على الجميع دون تهاون، داعية المواطنين إلى تحري الدقة قبل تداول مقاطع الفيديو، والتأكد من توقيت حدوثها تجنبًا لإثارة البلبلة في المجتمع.

