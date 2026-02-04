وصلت منذ قليل الفنانة علا رشدي إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، استعدادًا لتشييع جثمان والدها، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، على أن يتم دفنه بمقابر العائلة بطريق الفيوم بمدينة السادس من أكتوبر.

وكانت الفنانة علا رشدي أعلنت وفاة والدها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتبت علا: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تُوفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الوزير المفوض التجاري الدكتور محمد رشدي عبدالقادر حسن، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي مسلسل "فراولة"، الذي عُرض عام 2024، وشارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم نيللي كريم.

