وصول علا رشدي إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتشييع جثمان والدها

كتب : نوران أسامة

01:18 م 04/02/2026

وصول الفنانة علا رشدي لمسجد الشرطة بالشيخ زايد است

وصلت منذ قليل الفنانة علا رشدي إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، استعدادًا لتشييع جثمان والدها، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، على أن يتم دفنه بمقابر العائلة بطريق الفيوم بمدينة السادس من أكتوبر.

وكانت الفنانة علا رشدي أعلنت وفاة والدها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتبت علا: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تُوفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الوزير المفوض التجاري الدكتور محمد رشدي عبدالقادر حسن، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي مسلسل "فراولة"، الذي عُرض عام 2024، وشارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم نيللي كريم.

علا رشدي مسجد الشرطة الشيخ زايد جنازة والد علا رشدي

أخبار مصر

أخبار المحافظات

أخبار مصر

أخبار السيارات

أخبار المحافظات

