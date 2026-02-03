استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري، والشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والوفد المرافق لهما، بحضور مساعدي الوزير المعنيين.

ورحب الوزير بالضيوف، مشيدًا بمتانة وعمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، ثم جرت مراسم توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، لتعزيز أطر التعاون القضائي بين الجانبين ودعم تبادل المساعدة القانونية في القضايا الجنائية وفق القواعد والممارسات الدولية المعتمدة.

وفي ختام اللقاء، تبادل الوزير والضيف الدروع التذكارية تعبيرًا عن التقدير المتبادل وترسيخًا لروح التعاون بين البلدين.