إعلان

وزير العدل يوقع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة مع النائب العام القطري في المسائل الجنائية

كتب : أحمد أبو النجا

04:58 م 03/02/2026

وزير العدل و النائب العام القطري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري، والشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والوفد المرافق لهما، بحضور مساعدي الوزير المعنيين.
ورحب الوزير بالضيوف، مشيدًا بمتانة وعمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، ثم جرت مراسم توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، لتعزيز أطر التعاون القضائي بين الجانبين ودعم تبادل المساعدة القانونية في القضايا الجنائية وفق القواعد والممارسات الدولية المعتمدة.
وفي ختام اللقاء، تبادل الوزير والضيف الدروع التذكارية تعبيرًا عن التقدير المتبادل وترسيخًا لروح التعاون بين البلدين.

download

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عدنان فنجري وزير العدل عيسى بن سعد الجفالي النعيمي جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق لـ نورهان بعد وفاة والدتها
زووم

أول تعليق لـ نورهان بعد وفاة والدتها
متصدر الدوري الفرنسي.. عرض جديد لضم إمام عاشور
رياضة عربية وعالمية

متصدر الدوري الفرنسي.. عرض جديد لضم إمام عاشور
مفاجأة في قضية أطفال المنوفية.. الطب الشرعي يكذب المتهم: لم يتعرض لهتك عرض
أخبار المحافظات

مفاجأة في قضية أطفال المنوفية.. الطب الشرعي يكذب المتهم: لم يتعرض لهتك عرض
حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن من الهاتف أو المصحف الرقمي
أخبار

حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن من الهاتف أو المصحف الرقمي
بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
اقتصاد

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد