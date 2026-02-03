مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

1 0
20:00

الأهلي

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

"هتقصر يلا غور".. رسالة نارية من جماهير الأهلي ضد إمام عاشور

كتب : مصراوي

08:48 م 03/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أحمد عيد من مباراة البنك الأهلي
  • عرض 7 صورة
    أشرف بن شرقي من مباراة البنك الأهلي (3)
  • عرض 7 صورة
    أشرف بن شرقي من مباراة البنك الأهلي (1)
  • عرض 7 صورة
    الأهلي
  • عرض 7 صورة
    تريزيجيه من مباراة البنك الأهلي
  • عرض 7 صورة
    أشرف بن شرقي من مباراة البنك الأهلي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت - هند عواد:

وجهت جماهير النادي الأهلي رسالة نارية إلى إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، بسبب أزمته الأخيرة، وتغيبه عن بعثة الفريق المسافرة إلى تنزانيا.

وقرر وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين، وتغريمه 1.5 مليون جنيه، بسبب تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا، دون إذن مسبق.

وهتفت جماهير الأهلي ضد إمام عاشور، قبل مباراة فريقهم ضد البنك الأهلي، المقامة حاليًا، وقالوا: "صالح قالها والكل يطيع، النادي الأهلي فوق الجميع، إمام يا عاشور، هتقصر يلا غور".

اقرأ أيضًا:
"انقطع عن المران".. تطورات عاجلة في أزمة رونالدو مع النصر السعودي

أصغر حكم في أمم أفريقيا.. من هو عبدول ميفيري المكلف بإدارة مباراة الزمالك وزيسكو؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور جماهير الأهلي البنك الأهلي الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق لـ نورهان بعد وفاة والدتها
زووم

أول تعليق لـ نورهان بعد وفاة والدتها
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من الشبورة ونشاط الرياح بهذه المناطق
أخبار مصر

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من الشبورة ونشاط الرياح بهذه المناطق
"هتقصر يلا غور".. رسالة نارية من جماهير الأهلي ضد إمام عاشور
رياضة محلية

"هتقصر يلا غور".. رسالة نارية من جماهير الأهلي ضد إمام عاشور
بالصور.. تكريم "بُناة المتحف المصري الكبير"
أخبار مصر

بالصور.. تكريم "بُناة المتحف المصري الكبير"
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية 50 ألف جنيه
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية 50 ألف جنيه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد