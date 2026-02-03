"هتقصر يلا غور".. رسالة نارية من جماهير الأهلي ضد إمام عاشور

كتبت - هند عواد:

وجهت جماهير النادي الأهلي رسالة نارية إلى إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، بسبب أزمته الأخيرة، وتغيبه عن بعثة الفريق المسافرة إلى تنزانيا.

وقرر وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين، وتغريمه 1.5 مليون جنيه، بسبب تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا، دون إذن مسبق.

وهتفت جماهير الأهلي ضد إمام عاشور، قبل مباراة فريقهم ضد البنك الأهلي، المقامة حاليًا، وقالوا: "صالح قالها والكل يطيع، النادي الأهلي فوق الجميع، إمام يا عاشور، هتقصر يلا غور".

