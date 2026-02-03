إعلان

رئيس "الأعلى للإعلام" يعقد عدة لقاءات على هامش المنتدى السعودي

كتب : عمرو صالح

08:44 م 03/02/2026

خالد عبدالعزيز

كتب- عمرو صالح:

عقد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددًا من اللقاءات والاجتماعات، على هامش مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية.

وفي هذا السياق، أجرى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جولة تفقدية بالهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وكان في استقباله د.عبداللطيف بن محمد العبداللطيف، الرئيس التنفيذي للهيئة، والأميرة ريم بنت سيف الإسلام بن سعود، نائبة الرئيس لقطاع الاستراتيجية والتمكين في الهيئة، حيث اطّلع على آليات العمل داخل الهيئة، واستمع إلى شرحٍ وافٍ حول اختصاصاتها التنظيمية وأدوارها في تطوير المشهد الإعلامي، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات، بما يدعم تحقيق مستهدفات التحول الإعلامي، ويرسّخ أفضل الممارسات التنظيمية في قطاع الإعلام.

كما التقى المهندس خالد عبدالعزيز، السيد علي الزيد، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، واستعراض الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الإذاعية والتلفزيونية، إلى جانب مناقشة آليات توظيف التقنيات الحديثة في إنتاج المحتوى الإعلامي، بما يدعم رفع كفاءة الأداء الإعلامي ومواكبة التطورات المتلاحقة في هذا القطاع.

وفي السياق ذاته، قام رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجولة تفقدية في جناح مدينة الإنتاج الإعلامي، المشارك ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام.

خالد عبدالعزيز الأعلى للإعلام عبداللطيف بن محمد العبداللطيف

